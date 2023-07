LUXEMBOURG - L'action «Kanner in the City» va accueillir 600 enfants dans la capitale pour des jeux et activités.

Au Luxembourg : Avec «Kanner in the City», les enfants vont conquérir la Ville

Les enfants pourront s'approprier les rues de la capitale. VDL

En cette fin de semaine a lieu l’action «Kanner in the City» (Enfants dans la Ville) organisée par le Centre d'animation pédagogique et des loisirs (CAPEL) dans le centre de la capitale. Le rendez-vous est donné aux enfants âgés de 4 à 12 ans et leurs parents pour des activités gratuites autour du thème «Alerte de Jeux».

Des jeux portant sur l’eau, le mouvement, la danse ou encore le bricolage laisseront la place à l’imagination des 600 enfants attendus et seront animés par une cinquantaine d'étudiants-animateurs de l’action Bambësch et des ludothèques itinérantes professionnelles venues de partout en Europe.

Hockey, «Bobbycar» et volcan

Les animateurs ont imaginé un univers spécialement pour l'occasion dans lequel les enfants pourront s'immerger. On retrouvera, par exemple, un parcours d’adresse autour d’un volcan où le but sera d’éviter l’éruption. Les enfants pourront, entre autres défis, jouer au hockey et faire des courses de «Bobbycar», ces petites voitures conçues pour les enfants.

Les activités seront proposées vendredi et samedi de 14h30 à 17h30 (jusqu'à 18h30 samedi). Elles auront lieu place Guillaume II, place d’Armes et dans le square Jan-Palach. La place du Puits-Rouge et celle des Capucins accueilleront elles aussi des activités, mais uniquement le vendredi.