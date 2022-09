En France : Enfants ligotés et couverts d'excréments: la police découvre une «maison de l'horreur»

Deux parents ont été arrêtés mardi à Noyelles-sous-Lens (Pas-de-Calais), pour maltraitance envers leurs dix enfants, rapporte BFMTV. L'aîné de cette fratrie de dix enfants, âgé de 24 ans, a porté plainte auprès des policiers, après avoir été mis dehors par son père. Cela a permis d'ouvrir une enquête. Les policiers ont fait une terrible découverte en allant dans la maison de la famille. En effet, deux enfants de deux et cinq ans étaient ligotés et couverts d'excréments.

De plus, ils ont constaté que le plus jeune avait des retards de motricité et d'élocution. «Les enfants ne pouvaient descendre de leur chaise que lorsque les parents le décidaient, ajoute le média français. Ils étaient scolarisés mais peu assidus à l'école».