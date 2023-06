«Enfin elle est morte»: même après le suicide, le harcèlement continue

Trois plaintes ont été déposées contre la direction du collège, l'académie de Lille et les policiers en charge de l'enquête pour «non assistance à personne en péril», a détaillé l'avocat de la famille, Me Pierre Debuisson, lors d'une conférence de presse à Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais), où la collégienne, qui s'est suicidée le 12 mai, était scolarisée.

«Les pouvoir publics semblent s'en foutre»

Plus tôt dans la semaine, la mère de l'adolescente avait dénoncé l'impunité dont croient bénéficier les bourreaux, qui malgré la mort de la jeune fille, continuent dans leur entreprise mortifère: ««Ma fille n'est plus là, mais elles continuent, en disant : 'Enfin elle est morte cette pute, je vais pisser sur sa tombe, je vais lui cramer sa tombe'», a confié la maman dans «TPMP», tandis que la meilleure amie de la victime se dit encore victime de harcèlement des mêmes personnes.

«Complètement lâchés»

«J’ai tout essayé, j’ai tout fait, on n’a pas été aidés, on a été lâchés, complètement, aucun soutien, ni avant, ni pendant, ni après», a déclaré sa mère Betty. «Si on avait été aidés, si on avait été soutenus, je suis sûre que ma fille serait parmi nous».