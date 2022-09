Football/Italie : Englué dans une sale affaire, Pogba reprend la course et vise toujours le Mondial

La star de l'équipe de France et de la Juventus, Paul Pogba, a repris la course sur les terrains d'entraînement de la Juventus Turin. Reprise alors qu'a éclaté il y a huit jours une affaire familiale.

La star de l'équipe de France et de la Juventus, Paul Pogba, a repris la course sur les terrains d'entraînement du club turinois, mais aucun délai n'est encore annoncé pour son retour en compétition, a-t-on appris lundi auprès de la Juve. «Hier (dimanche) et aujourd'hui (lundi), il a fait une petite partie (de son travail) sur le terrain», a confirmé à l' AFP un porte-parole du club, au sujet du milieu des Bleus, arrêté depuis la fin juillet en raison d'une «lésion du ménisque latéral» du genou droit.