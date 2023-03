Tuerie à Nashville: «Enlève tes mains de ton arme»: la police publie la vidéo de son intervention

Filmées par les caméras embarquées de deux agents, les images attestent de la tension qui régnait parmi les équipes déployées lundi matin dans les locaux de la petite école chrétienne «Covenant School». Elles montrent aussi la célérité de leur réponse, après l'intrusion d'un ancien élève muni de deux fusils d'assaut et d'un pistolet. La plupart des policiers ont simplement un gilet pare-balles sur leur T-shirt et brandissent une arme de poing. Ceux qui ont des fusils sont invités à passer devant.

À leur arrivée, une employée les a informés que la plupart des enfants ont été mis à l'abri, un autre leur a glissé des clés. Avec une sirène en fond sonore, on les voit avancer rapidement dans l'établissement, vérifiant les pièces une par une. Quelques minutes plus tard, des coups de feu résonnent. «On dirait que ça vient du haut», lance l'un d'eux avant de se précipiter dans les escaliers. D'autres tirs se font entendre, un «Jesus Fuck» ("putain") est lâché. Les respirations se font plus lourdes, les pas plus rapides.