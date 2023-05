Enlevée par son père, Eya est rentrée en France avec sa mère

Eya, 10 ans, qui avait été enlevée par son père jeudi en Isère, est rentrée en France, a indiqué, lundi, l’avocate de sa mère. La petite fille «est contente d’avoir retrouvé sa mère, elles sont rentrées en France et l’important est qu’elles soient ensemble». Elle a ajouté que l’enfant ne reprendrait pas l’école dans l’immédiat, sans préciser si elle avait regagné son domicile. Mère et fille «ont besoin de reprendre une vie normale, loin du tumulte pour pouvoir cheminer vers un peu de normalité», a-t-elle expliqué.

Extradition entre «quelques jours et plusieurs semaines»

Une trentaine d’heures après son enlèvement, la fillette avait été retrouvée vendredi après-midi, à Rodbyhavn, au Danemark, à une centaine de kilomètres au sud de Copenhague, point de passage de ferries en provenance d’Allemagne. Selon la police danoise, ses ravisseurs – son père et un complice – avaient été arrêtés et Eya avait pu être mise «en sûreté».

Vendredi soir, le procureur de la République à Grenoble, Éric Vaillant, avait indiqué que la fillette allait «aussi bien que possible après de tels événements» et l’ambassade de France avait dépêché une équipe à Rodbyhavn «pour faciliter les démarches entre la mère d’Eya et les autorités danoises».