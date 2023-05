France: Enlèvement d’Eya: la fillette retrouvée et son père arrêté au Danemark

La fillette de 10 ans enlevée jeudi dans l’Isère, Eya, a été retrouvée au Danemark, où son père et le complice de celui-ci ont été interpellés, a-t-on appris vendredi auprès du parquet de Grenoble et de source proche du dossier. Des mandats d’arrêt européen avaient été délivrés contre les deux hommes, les autorités étant convaincues qu’ils avaient réussi à gagner l’étranger avec l’enfant. Plus tôt dans la matinée, le parquet avait levé l’alerte enlèvement déclenchée jeudi soir.