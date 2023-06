En France: Enorme explosion à Paris, deux immeubles effondrés, 24 blessés

Deux immeubles en proie aux flammes se sont effondrés mercredi en plein Paris, où des témoins ont évoqué une explosion et au moins sept blessés en urgence absolue ont été dénombrés, selon des sources officielles et des journalistes de l’AFP sur place. Le bilan humain à 19h20 de la préfecture de police est de 24 blessés, dont quatre en urgence absolue. Un précédent bilan faisait état de 16 blessés, dont sept en urgence absolue.. Quelque 230 pompiers sont engagés sur place ainsi que neuf médecins, a-t-on ajouté de même source.

Explosion «tout à fait énorme»

«Nous avons entendu une énorme explosion vers 16h50. Et là, on a évacué et on a constaté très rapidement que l’immeuble de l’American Academy était en feu et écroulé», a déclaré sur BFMTV le secrétaire général de l’enseignement catholique, Philippe Delorme, dont les locaux se trouvent dans le périmètre. L’immeuble de l’American Academy se trouve en façade, côté rue, a-t-il précisé.