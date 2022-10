Contenu sponsorisé : Tous ensemble pour économiser de l’énergie!

Économiser de l’énergie, c’est économiser de l’argent. «Let’s save energy now!» en suivant les conseils d’Enovos, fournisseur d’énergie et expert en la matière. Être attentif à notre consommation d’énergie, c’est aussi participer à un effort collectif national.

Les plus grandes dépenses en énergie dans un foyer concernent le chauffage et l’eau chaude. C’est donc là que l’on peut agir pour faire facilement des économies. Économiser de l’énergie, c’est prendre de nouvelles petites habitudes au quotidien, et parfois investir dans des petits équipements qui facilitent la vie. Ce sont des détails auxquels on ne pense pas, comme débrancher les appareils inutilisés durant la journée. Même en veille, un téléviseur consomme de l’énergie. Lorsque l’on est absent, laisser le wifi actif consomme de l’électricité pour rien. L’astuce: brancher ces appareils sur une multiprise munie d’un interrupteur, pour l’éteindre facilement, ou ajouter une prise programmable.

Chauffage et aération

Pour le chauffage, baisser le thermostat d’un degré nous fait déjà réaliser 6 % d’économies. Si certaines pièces ne sont pas utilisées, couper le chauffage et fermer la porte permet de chauffer moins d’espace: cela représente encore environ 6 % d’économies. Équipé d’un thermostat numérique programmable, un radiateur ne chauffera que lorsque vous en avez besoin. C’est un faible investissement qui contribue à faire des économies intéressantes. Dans la salle de bains, la température ambiante au moment de l’utilisation est agréable autour de 22 ou 23 °C. Or, le temps passé dans cette pièce est assez limité en général. Il est donc intéressant d’utiliser un thermostat programmable. Dans la chambre à coucher, une température de 16 ou 17 °C est recommandée pour un bon sommeil. Dans le séjour, 19 ou 20 °C suffisent, et si l’on a froid, enfiler un pull est plus adapté qu’augmenter la température ambiante de la pièce.

Pour une efficacité optimale, veillez aussi à ce que vos radiateurs ne soient pas cachés par un meuble ou recouverts. Veillez à ce que votre installation soit régulièrement révisée par un professionnel et pensez à purger vos radiateurs de temps à autre pour évacuer l’air du circuit, afin que la chaleur circule mieux. Là encore, vous pourrez réaliser une économie d’environ 1,5 % par an.

Cuisine et salle de bains

Entre cuisson, réfrigération et congélation, la cuisine est un lieu assez énergivore, où des petits gestes ont de grandes répercussions. Pour chauffer de l’eau, préférez une bouilloire électrique, moins énergivore et plus rapide; ne chauffez que l’eau dont vous avez besoin immédiatement. Pour réchauffer un plat ou cuire certains aliments, ayez le réflexe micro-onde, moins énergivore que la cuisson à l’électricité ou au gaz. Concernant le four, certains appareils permettent de cuire plusieurs plats simultanément. Il est aussi possible de terminer la cuisson grâce à la chaleur résiduelle, en l’éteignant une dizaine de minutes avant la fin du temps de cuisson recommandé. Le préchauffage n’est que rarement nécessaire. Concernant le lave-vaisselle, c’est un jeu d’enfant: rangez-y un maximum de vaisselle, comme au Tetris, pour qu’il soit vraiment plein avant de lancer un cycle.

Côté froid, il est indispensable de dégivrer régulièrement le réfrigérateur et le congélateur pour optimiser leur fonctionnement. Dans la cuisine comme dans la salle de bains, il n’est pas utile d’ouvrir les robinets à fond, ni d’employer de l’eau chaude pour tout. Fermer le robinet pendant que l’on se lave les mains ou que l’on se brosse les dents permet d’économiser de l’eau. En effet, l’eau est aussi un bien précieux! Préférer une douche à un bain, lequel consomme 70 % d’eau en plus, mais aussi davantage d’eau chaude, donc d’énergie. Enfin, diminuer le temps passé sous la douche est aussi une bonne habitude à prendre désormais.

Aérer moins longtemps et plus souvent

Aérer son logement permet généralement de conserver un environnement sain. Lorsqu’il fait froid dehors, il est préférable d’aérer plus souvent durant quelques minutes. Laisser longtemps ses fenêtres ouvertes refroidit trop la pièce, même si elles ne sont qu’entrouvertes (ou juste basculées). Il faudra ensuite davantage d’énergie pour retrouver une température agréable. Provoquer un courant d’air en ouvrant du côté opposé est aussi plus efficace et permet un temps d’aération encore plus bref. Cinq minutes suffisent pour renouveler l’air ambiant. Il est bien sûr nécessaire de couper le chauffage à chaque aération.

Alors, prêts à relever ces défis pour être solidaires et se joindre à un effort collectif? Let’s save energy now!