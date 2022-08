Energie au Luxembourg: Enovos annonce une «augmentation significative» du prix du gaz

Énergie au Luxembourg : Enovos annonce une «augmentation significative» du prix du gaz

Alors que le principal fournisseur d'énergie au Luxembourg n'était pas encore joignable pour apporter plus de précisions, Claude Turmes ajoute que d’autres fournisseurs devront également prendre de telles décisions. Pour mémoire, les fournisseurs SUDenergie et Enovos indiquaient récemment que la facture devrait presque doubler avec une augmentation attendue de 80 à 90% avant l'hiver.

«Je suis conscient que ces hausses de prix représentent un lourd fardeau pour de nombreux citoyens et entreprises, écrit le ministre. Nous devons nous préparer à un hiver difficile. En plus de la poursuite de la subvention temporaire des frais de réseaux du gaz, de nouvelles mesures gouvernementales ciblées sont nécessaires pour aider tous ceux qui souffrent le plus de la hausse du prix du gaz».