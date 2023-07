Marseille: Enquête après la mort d’un homme dans la nuit de samedi à dimanche

La deuxième ville de France a été touchée par des heurts entre policiers et groupes de jeunes, ainsi que par des pillages, durant le week-end.

«Des événements de type émeutes et pillages se déroulaient cette nuit-là dans le secteur, sans qu’il soit possible de déterminer si la victime y avait participé ou même si elle avait pu circuler dans une telle zone», souligne toutefois le parquet. «Les éléments de l’enquête permettent de retenir comme probable un décès causé par un choc violent au niveau du thorax causé par le tir d’un projectile de type flash-ball», détaille la même source, confirmant une information de l’hebdomadaire Marianne et du quotidien régional La Marseillaise.