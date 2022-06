Assassinat de Samuel Paty : Enquête ouverte après une plainte contre l’administration française

Une enquête a été ouverte à Paris après la plainte de dix membres de la famille du professeur Samuel Paty, qui avait été assassiné en octobre 2020 par un islamiste.

Une enquête a été ouverte à Paris pour omission de porter secours après une plainte de proches de Samuel Paty , assassiné en octobre 2020 près de son collège, contre l’administration, jugée fautive de n’avoir pas protégé l’enseignant. Un an et demi après l’assassinat du professeur d’histoire-géographie à Conflans-Sainte-Honorine (nord-ouest de Paris), dix membres de sa famille s’étaient joints à cette plainte déposée le 6 avril.

«Fautes» de l'administration

Longue de 80 pages, la plainte de Me Le Roy cible les délits de «non-empêchement de crime et de non-assistance à personne en péril» et visait «plusieurs agents du ministère de l’Intérieur et du ministère de l’Éducation nationale» qui ont eu à connaître, directement ou indirectement, de la situation de Samuel Paty.