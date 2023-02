France : Enquête ouverte contre le patron du PSG, accusé de torture

La justice française a ouvert une enquête pour faire la lumière sur les accusations d’enlèvement, séquestration et torture émises par un lobbyiste franco-algérien contre Nasser Al-Khelaïfi.

Trois juges d’instruction à Paris enquêtent sur les accusations d’enlèvement, séquestration et torture portées par un lobbyiste franco-algérien et qui visent notamment le patron du club de foot du PSG Nasser Al-Khelaïfi, a-t-on appris lundi de source judiciaire.

Ce lobbyiste de 42 ans, Tayeb Benabderrahmane, avait déposé une plainte en 2022. Une information judiciaire a été ouverte fin janvier, a indiqué la source confirmant une révélation de la radio France Inter. «Nous sommes très contents que le vrai dossier de cette histoire fasse enfin l’objet d’une enquête par la justice française», ont réagi auprès de l’AFP les avocats de M. Benabderrahmane, Romain Ruiz et Gabriel Vejnar.

Incarcéré et torturé

Il affirme y avoir été incarcéré pendant six mois et torturé, puis assigné à résidence et finalement autorisé à en partir en novembre de la même année, après avoir signé un protocole de confidentialité dans lequel il s’engageait à ne pas divulguer des documents «sensibles» sur Nasser Al-Khelaïfi.