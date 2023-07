Enquête ouverte pour viol contre le streamer TheKairi78

Jaoued Daouki, plus connu sous le pseudo TheKairi78 sur les réseaux sociaux, est accusé par une femme de l’avoir droguée et violée dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 juillet 2023, rapporte Le Parisien. La présumée victime a déposé plainte contre le streameur le dimanche et une enquête a été ouverte par le parquet de Paris. Avant lui, d’autres youtubeurs ont été accusés de viol et de violences sexuelles, comme Norman Thavaud et Léo Grasset, alias DirtyBiology.