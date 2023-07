Etats-Unis: Enquête sur les faveurs accordées par Harvard aux enfants de diplômés

Le gouvernement américain a ouvert une enquête visant la prestigieuse université Harvard, et sa pratique permettant aux enfants d’anciens diplômés d’être favorisés dans le processus d’admission, une tradition accusée d’avantager les étudiants blancs.

Les avocats d’associations à l’origine d’une plainte à ce sujet ont publié, mardi, une lettre du ministère fédéral de l’Éducation les informant que sa division chargée des droits civiques menait l’enquête, ce qu’a confirmé le ministère au New York Times.

Plainte de trois associations

Harvard, comme de nombreuses universités américaines, facilite l’entrée dans ses rangs d’enfants d’anciens diplômés. Selon les associations plaignantes, 28% des diplômés de Harvard en 2019 avaient un parent ou autre membre de la famille diplômé de Harvard. Et, assurent-elles, 70% des élèves candidats qui bénéficient d’un tel avantage sont blancs.

Or, dans une décision majeure fin juin, la Cour suprême des États-Unis a exigé la fin des programmes de discrimination positive lors des admissions universitaires, un des acquis de la lutte pour les droits civiques des années 1960 qui avait permis de renforcer la diversité sur les campus. Sans cela, «il est encore plus important d’éliminer les pratiques qui désavantagent de manière systématique les étudiants de couleur», écrivaient les avocats de Lawyers for Civil Rights Boston, avec la plainte de trois associations, qui accusent l’université de discrimination.