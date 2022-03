Tour de France : Enquête sur Petacchi pour dopage

L'Italien, qui porte le maillot vert du Tour de France, a appris qu'il était convoqué pour s'expliquer devant le procureur de Padoue, en charge d'une enquête sur le dopage.

"Le procureur de Padoue a invité M. Petacchi, à la date du 12 juillet (et non avant le départ du Tour de France comme cela a été écrit de façon erronée), à se présenter après la fin du Tour de France pour répondre à plusieurs demandes relatives au passé et, en aucun cas, liées à la saison en cours", a déclaré Me Angelini.