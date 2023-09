On ne sait toujours rien d'officiel sur le crash qui a tué Prigojine

«Les Forces de Défense ont eu un succès partiel dans la zone de Klichtchiïvka lors d’opérations offensives. Au cours de leur assaut, elles ont libéré Andriïvka dans la région de Donetsk» et «ont infligé des pertes significatives à l’ennemi en matière de d’effectifs et d’équipements», a communiqué l’état-major ukrainien dans son compte rendu quotidien diffusé sur Facebook.

La bataille pour Bakhmout, la plus longue et la plus meurtrière de la guerre, a lieu depuis plus d’un an. Moscou avait revendiqué en mai la capture de la ville, détruite par les combats et les bombardements.