Enseignement au Luxembourg: À l’ISL, les élèves «contents et stressés» à la rentrée

L’heure de la rentrée déjà sonné à l’International School of Luxembourg (ISL), à Merl, calquée sur le calendrier international. «Cela ne me dérange pas. Nous rentrons plus tôt, mais nous sommes aussi partis en vacances plus tôt que les autres», note Thomas, un Anglais de 14 ans. À côté, sa sœur jumelle se dit «emballée» à l’idée de reprendre les cours dans l’établissement qui célèbre ses 60 ans. Elle se sent «très bien à l’école et au Luxembourg», pays que la famille a découvert il y a quelques mois.