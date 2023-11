Enseignement supérieur: Les jeunes résidents parmi les plus diplômés d'Europe

Les jeunes résidentes sont plus diplômées que leurs camarades masculins.

Les jeunes résidents (25-34 ans) sont parmi les plus diplômés d'Europe: en 2022, ils étaient 61% à avoir validé avec succès un diplôme postbac contre 42%, en moyenne dans l'UE, selon Eurostat. Notre pays appartient au club restreint des onze régions à dépasser les 60% et figure dans les 72 régions (sur 240) de l'UE qui ont déjà dépassé l'objectif de l'UE (45%).

Vilnius au top

Les régions capitales telles Luxembourg «attirent des personnes hautement qualifiées, probablement en raison des diverses opportunités qu'elles offrent en matière d'éducation, d'emploi et de vie sociale», note Eurostat.

La région de Vilnius (73,6%) en Lituanie est ainsi la plus brillante et l'Île-de-France (Paris), avec 65,2% de jeunes diplômés, est également bien positionnée. Les régions spécialisées dans les activités de recherche et d'innovation et/ou dans l'industrie manufacturière de haute technologie sont également prisées, telles Utrecht (67,6%) ou encore le Pays basque (65,3%).