Contenu sponsorisé : Ensemble contre le gaspillage alimentaire

Comme vous, nous disons «NON» au gaspillage alimentaire. Mais comment faire pour gaspiller moins de nourriture?

Heureusement, c'est beaucoup plus facile qu’on ne le pense grâce à nos conseils et recettes #LESSWASTE. À propos, saviez-vous qu'en tant que supermarché, nous évitons déjà à beaucoup de produits alimentaires de venir grossir la montagne de déchets en coopérant avec les épiceries sociales luxembourgeoises? Découvrez ici nos astuces anti-gaspi.

Moins de plastique

Nous utilisons aussi peu de plastique et autant d'emballages recyclables et d'alternatives réutilisables que possible. Mais nous avons encore plus d'objectifs à atteindre d'ici à 2025: