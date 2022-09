Hugel au Luxembourg: «Entendre son remix partout, c'est l'essence du métier»

Hugel va mixer au Luxembourg. Editpress

«L’essentiel»: Vous êtes l’une des têtes d’affiche du Luxembourg Open Air. Étiez-vous déjà venu jouer au Grand-Duché?

Hugel: J’ai déjà joué au Luxembourg, je crois que c’était en 2016, en début de carrière, mais je ne suis pas revenu depuis. Malheureusement, je le survole plus en avion.

Avez-vous beaucoup joué durant cet été?

J’ai fait 17 shows en juillet et une quinzaine en août. On vient de finir le Summer tour sur une plage, en Allemagne, c’était magnifique.

Une belle tournée s’annonce aux États-Unis ces prochaines semaines.

Oui, on attaque le tour d’automne. Je commence par Dubaï, j’enchaine avec le Brésil puis le Luxembourg, la Suisse, etc... À partir de l’automne, je suis basé à Miami, et je tourne aux États-Unis et en Amérique du Sud.

Comment avez-vous vécu la période de la pandémie?

Même si ça peut paraître bizarre, mais je suis reconnaissant de cette période. Ça m’a permis de calmer un peu cette vie de tournée, tout le temps dans les avions et les hôtels. J’ai pu être un peu chez moi et me remettre en question humainement et artistiquement. J’ai revu mon projet et ce que je voulais vraiment faire. Aujourd’hui, je suis pleinement épanoui dans mon projet.

Le grand public n’imagine pas toujours les côtés difficiles de cette vie.

En ce qui me concerne, je n’ai pas de compagne ni d’enfants. Ma vie entière est dédiée à ça et cela me convient de vivre en nomade avec ma valise. Je suis DJ, et entendre son remix dans toutes les fêtes de la planète, c’est l’essence même du métier.

Vous êtes connu pour vos remixes. Votre spécialité?

Oui, le remix de «Bella Ciao» en 2018 m’a fait décoller. Cela m’a permis de me faire connaître à l’international et de faire les plus gros festivals du monde.

Est-ce que vous vous concentrez désormais davantage sur la production?

Dans ma musique, je suis revenu à quelque chose de plus underground, basé sur ce qui m’a influencé à Ibiza, comme les rythmiques. Je me sens plus à l’aise, et même si le métier est devenu plus pop, il faut garder cet ADN de DJ, de ne pas faire que des titres pop. Avant le Covid, c’était devenu quelque chose qui ne correspondait plus à ma culture. Je peux faire des sets de 3, 4 ou 5 heures.

Quel est votre parcours musical?

Ma mère m’a fait connaitre le funk, la soul, le disco. J’ai grandi avec ces musiques, puis le R'nB et le hip-hop au début des années 2000. Je suis devenu fan de ça, j’ai commencé la production à l’âge de 12 ans, je faisais des beats pour des gars de mon quartier. Vers 16 ans, j’ai découvert les platines et je savais que c’était l’amour de ma vie. J’ai commencé alors à aller en club, j’ai vu Carl Cox jouer, j’ai compris ce qu’était la house et la techno. J’ai alors délaissé le rap, en plus c’était chiant de travailler avec les rappeurs, ils sont toujours en retard ( rires). Là j’étais seul, je ne pouvais compter que sur moi-même.

Vous avez joué à Tomorrowland en 2019, fait les premières parties de Guetta. Quel est votre meilleur souvenir?

Ce serait le décollage avec «Bella Ciao» en 2018, quand j’ai percé à l’international. Puis le titre «Morenita», c’est un peu la renaissance en sortie de Covid. Un hit plus underground, qui m’a ouvert des portes aux États-Unis, avec la validation de Diplo. On a travaillé ensemble, puis il m’a invité à mixer à Miami avec lui.

Vous êtes très populaire en Allemagne. Comment l’expliquer?

Depuis huit ans, mon management est allemand, c’est le même que celui de Robin Schulz, c’est pour cela que je fais beaucoup de télévisions en Allemagne.

Quels sont vos prochains projets?

Je sors beaucoup de musique, sur différents labels, avec des influences latines dans les sons house et techno, dans la continuité de ce que je fais récemment. C’est en train de s’installer sur la scène internationale, et j’y contribue.