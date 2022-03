Météo : Entre 3 et 5 centimètres de neige attendus

LUXEMBOURG - Alors qu'une partie de la France est en vigilance orange, les flocons tomberont au Luxembourg à partir de minuit et jusqu'à mardi midi.

Ce lundi, le temps est sec, froid et ensoleillé mais il en sera tout autrement mardi. À partir de minuit, la neige va faire son apparition et les flocons devraient tomber jusque mardi midi. Les services météo luxembourgeois annoncent entre trois et cinq centimètres. Après une accalmie, il neigera à nouveau mercredi matin, entre un et deux centimètres.