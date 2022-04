Indexation au Luxembourg : Entre 56 et 67 euros de plus pour le salaire minimum

LUXEMBOURG – À partir du 1er avril – indexation oblige – les salaires minimums et les allocations familiales augmentent. Voici les nouveaux montants.

L'Inspection générale de la Sécurité sociale (IGSS) et le ministère de la Sécurité sociale ont dévoilé, lundi, les nouveaux paramètres sociaux applicables au 1er avril, suite au déclenchement de l'indexation des salaires (+2,5%). Le salaire minimum non qualifié grimpe ainsi de 56,43 euros à 2 313,38 euros, le salaire minimum qualifié gagne 67,70 euros à 2 776,05 euros.

Les allocations familiales, elles, sont augmentées de 6,79 euros à 278,45 euros par enfant et par mois. La majoration selon l'âge croît de 0,52 euros pour les 6-11 ans (21,05 euros) et de 1,28 euro pour les plus de 12 ans (25,53 euros). Pour rappel, si l'accord tripartite prévoit que les salaires ne seront pas indexés en août 2022 et avril 2023, les allocations familiales, elles, le resteront.