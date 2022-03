Entre commerce et intégrité

Il n'y a pas que le film qui s'appelle «Les Deux Mondes». Même Benoît Poelvoorde, le héros du film de Daniel Cohen, était tiraillé entre films commerciaux et autres comédies d'auteur au moment de tourner.

Loin d'être un navet, le film repose essentiellement sur les mimiques et l'hystérie de Poelvoorde, embarqué dans un voyage dans le temps, qui fera de lui - et ce contre son gré - un puissant chef de tribu. Entre rêve et réalité, il mène deux vies parallèles.