Ligne Metz-Luxembourg: Entre grève et travaux, les usagers devront s'organiser

Partir plus tôt, covoiturage... cet été, les usagers de la ligne Metz-Luxembourg vont devoir se débrouiller.

Grève à la SNCF mercredi, bus de substitution entre Bettembourg et Luxembourg durant près de deux mois, à compter de mi- juillet. L'été sera compliqué pour les usagers de la ligne Metz-Luxembourg.

«Pour mercredi, je partirai en voiture très tôt ou je demanderai à une collègue de m'héberger pour être déjà sur place. Cet été, je ferai du co-voiturage avec d'autres collègues et on partira tôt pour ne pas être trop embêtées sur la route», raconte Cécile d'Ay-sur-Moselle. Stéphanie de Joeuf, regardera pour aller plus tôt à la gare le matin. «Je ne comprends pas pourquoi ces travaux n'ont pas été faits pendant la période du Covid», ajoute-t-elle.