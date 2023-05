Entre le 8 mai et le 9 mai férié, le Luxembourg a tranché

Un espace de libre circulation et près de 220 000 frontaliers, mais pas les mêmes jours travaillés! Alors que la notion de frontière au Luxembourg et dans la Grande région ne constitue aucun frein pour une majorité d'habitants, les particularités qui subsistent peuvent apparaître baroques. Et pourtant, le 8 mai est bel et bien férié en France, mais pas au Luxembourg, en Belgique et en Allemagne.