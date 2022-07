Prototype: Entrée dans un nouvel air avec cette Mercedes futuriste

Malte Sievers, ingénieur, chef de produit Mercedes Vision EQXX: Quand on a commencé, en juin 2020, on est parti de ce qu’on avait déjà de très haut, avec l’EQS (NDLR: 784 km WLTP en cycle mixte) et on a regardé sur quels détails on pouvait aller plus loin. On est parvenus à diviser par deux les déchets d’efficience.