Concours au Luxembourg – Envie d'être la prochaine Miss Tourisme? Les inscriptions sont ouvertes

Le concours a essuyé les plâtres l'an passé. Une première saison perturbée par le Covid, les inondations même, avant de désigner sa première Miss Tourisme Luxembourg à l'automne dernier. Son président et fondateur, Giuseppe Castellaneta, est donc déjà parfaitement rodé pour lancer officiellement la deuxième édition de l'événement destiné à devenir annuel. L'homme promet à L'essentiel, et à tous ceux qui suivront le rendez-vous, un concours aussi élégant qu'animé: «Plusieurs rendez-vous festifs seront proposés aux candidates, notamment une chanson et un clip musical tourné dans la capitale avant l'été. Des shootings, une soirée de gala…».