Plus réactif : Envie de skier? Google balance direct le niveau l'enneigement

Le géant d'Internet a présenté lundi les améliorations qu'il est en train d'apporter à son moteur de recherche pour apporter des réponses «en temps réel», grâce à des résultats croisés avec les sites de socialisation.

Dès les jours qui viennent, les résultats de Twitter apparaîtront dans un encadré de la page de résultats en anglais. Le service devrait être étendu à MySpace et Facebook ainsi qu'aux autres langues début 2010. Marissa Mayer, la patronne des activités de recherches, a précisé que «les utilisateurs de MySpace et Facebook peuvent décider ce qu'ils veulent voir utiliser sur Google». À terme, l'idée est de personnaliser les recherches pour que Google mélange les informations publiques avec des actualités personnelles.

«Nous en sommes encore loin», a convenu Mme Mayer. «Mais à terme on espère que le moteur de recherches puisse fouiller le web comme on le voit: si on le voit, Google doit pouvoir le référencer, c'est notre but», a-t-elle dit. Microsoft avait aussi annoncé en octobre qu'il allait rendre les actualisations des sites de socialisation Facebook et Twitter accessibles en temps réel sur son moteur de recherches Bing - mais sur une page dédiée, plutôt que sur la page principale. Pour les sites sociaux, qui peinent à monétiser leur succès, ces partenariats sont sources de recettes.