Météo: Environ 15C en journée, préparez les gilets au Luxembourg

Mi-septembre, c'est peut-être le moment où une première bascule se fait dans notre garde-robe avant l'arrivée de l'automne. Les robes et les shorts pourraient bien voir revenir les gilets et pantalons laissés de côté depuis plusieurs semaines. En effet, les températures vont chuter au Luxembourg, à en croire le bulletin dévoilé lundi par MeteoLux.

Si mardi devrait encore être une journée estivale, avec un mercure proche des 25°C et du soleil, la suite de la semaine pourrait être bien différente. Dès mercredi, nous passerons à 22°C au maximum, puis une petite vingtaine jeudi et «entre 17 et 19°C» au mieux vendredi. Pire, samedi, il ne fera pas plus de «14 à 16°C» en pleine journée au Grand-Duché, en l'occurrence la même température que ce que nous connaissons actuellement le matin. D'ailleurs samedi, comptez «6 à 8°C» dans les premières heures…