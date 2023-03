Tripartite au Luxembourg: Environ 2 500 euros en plus pour une famille

Avec la longue liste de mesures annoncées à l’issue de la tripartite, qui sera gagnant et de combien? C’est ce à quoi a répondu jeudi le ministère des Finances, en publiant un graphique reprenant les cas de plusieurs ménages représentatifs. Dans ses exemples, tout le monde y gagne plus ou moins. «Les situations correspondent à la réalité, chaque contribuable paiera moins d’impôts», confirme Jean-Luc De Matteis, secrétaire central de l’OGBL.

Une famille composée de deux adultes percevant 66 000 et 48 000 euros par an, engagée dans un prêt immobilier, ainsi que de deux enfants, bénéficierait cette année du crédit d’impôt et de déductions d’intérêts sur le prêt immobilier. Cela lui rapporterait 2 460 euros, selon le gouvernement. L’an prochain, avec l’adaptation du barème à l’inflation et le coup de pouce sur le crédit, le gain sera légèrement supérieur (2 580 euros).

«Chaque situation est unique»

Le ministère a aussi pris pour exemple une famille gagnant moins (45 000 et 36 000 euros) et n’ayant qu’un enfant, sans crédit immobilier. Le gain serait de 620 puis 645 euros. Plusieurs autres exemples ont été pris, ainsi de la famille de deux adultes, un seul salaire et un enfant (+1 590 puis +2 025 euros), la famille monoparentale (+450 et +755 euros), ou encore du célibataire (+245 puis +285 euros) et du couple de retraités, qui voit son revenu augmenter de 525 euros cette année puis 555 euros l’an prochain.