Premier recensement: Environ 200 personnes SDF vivent à Luxembourg

197. C'est le nombre de personnes sans domicile fixe (SDF) qui ont été recensées le 26 octobre 2022, à Luxembourg, dans le cadre d'une action menée à l'initiative du ministère de l'Intégration, et organisée et coordonnée par l'association Inter-Actions. 66 professionnels du secteur social, munis de questionnaires, ont parcouru ce jour là, à pied, les 24 quartiers de la capitale, de 17h à minuit.

Ils ont répertorié 142 personnes SDF dans la rue, 38 en structure d'hébergement d'urgence (type halte de nuit) et 17 en milieu hospitalier. «Sur ces 197 personnes, 169 sont des hommes, 28 des femmes, précise Edvard Skrijelj, directeur de Inter-Actions. L'âge moyen des personnes rencontrées est de 42 ans (NDLR: aucun mineur n'a été recensé). 24% des personnes rencontrées sont d'origine luxembourgeoise (83,08% d'Européens), 58% vivent dans la rue depuis plus d'un an. Une très grande majorité (82%) ont accès à un accompagnement ou un suivi social».