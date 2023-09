Des scientifiques trouvent des microplastiques dans les nuages

Des chercheurs au Japon ont confirmé avoir trouvé des microplastiques dans les nuages, et leur présence pourrait modifier le climat de façons encore mal comprises. Pour une étude publiée dans la revue Environmental Chemistry Letters , des scientifiques se sont rendus sur le mont Fuji et le mont Oyama, afin de collecter de l’eau issue des nuages qui entourent leur sommet. «À notre connaissance, c’est la première fois que des microplastiques en suspension sont confirmés dans l’eau des nuages», ont écrit les scientifiques dans leur étude.

Un rôle possible dans la formation des nuages

Les chercheurs ont identifié, grâce à des techniques d’imagerie avancées, neuf différents types de polymères et un de caoutchouc dans les microplastiques transportés dans l’air – allant de 7,1 à 94,6 micromètres. Les polymères hydrophiles, c’est-à-dire aimant ou attirant l’eau, ont été retrouvés en abondance, suggérant un rôle possible dans la formation des nuages et donc le climat.