Au Luxembourg : Envoyer du courrier va devenir plus cher au 1er septembre

Envoyer des lettres et des colis va coûter plus cher, au Grand-Duché. POST Luxembourg a en effet annoncé ce vendredi une augmentation du tarif de ses services postaux, qui entrera en vigueur le 1er septembre prochain. Une hausse décidée, selon POST, pour «assurer la pérennité et la qualité du service universel», alors que le nombre de courriers envoyés ne cesse de baisser. En 2016, 190 millions de lettres avaient circulé, en 2020, 155 millions. POST évoque aussi l'«augmentation des coûts, notamment de main-d'œuvre, d'infrastructure et de transport».