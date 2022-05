Justice au Luxembourg: Envoyer quelqu'un en prison «constitue toujours un échec»

Comment «désengorger la prison de Schrassig, qui arrive à saturation» et «mieux réinsérer les détenus?», selon les mots du député Charles Margue (Déi Gréng), président de la commission Justice à la Chambre. Les élus débattront, ce mercredi après-midi, en séance plénière, des mesures alternatives à la prison.

La loi de 2018 sur la «réforme de l’exécution des peines», qui propose des alternatives, «n'est pas utilisée autant que ce qui était imaginé à l’époque», glisse Léon Gloden, qui s’exprimera pour le CSV. L’élu demandera une évaluation des dispositifs. Le constat est partagé par le député de la majorité Charles Margue, qui souligne que «les taux d’emprisonnement sont beaucoup plus faibles aux Pays-Bas», alors que «la mise en prison constitue toujours un échec».

14 ports de bracelets électroniques

L’écologiste dénonce, au Luxembourg, «un décalage entre les attentes de la société vers moins de judiciarisation et une forme de conservatisme de la justice». En 2020, les travaux d’intérêt général (TIG) ont été demandés dans 198 affaires, tandis que la justice a exigé quatorze ports de bracelets électroniques, d’abord pour des affaires de «faux» et de «coups et blessures». «Cela doit être élargi aux affaires de violences domestiques, afin de repérer les rapprochements», reprend Léon Gloden.