Séisme à Haïti : «Envoyez même un ou deux dollars»

L'ancien président américain et envoyé spécial de l'ONU pour Haïti, Bill Clinton, a lancé mercredi un appel aux contributions financières pour parer aux urgences après le violent séisme qui a frappé Haïti.

«Beaucoup de gens ici et dans le monde veulent venir en aide à la population haïtienne. Nous avons besoin d'eau, de nourriture, d'abris et de premiers secours, le plus urgent que vous puissiez faire est envoyer de l'argent, même un ou deux dollars», a lancé mercredi M. Clinton, qui intervenait avec le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. «Vous avez un site, www.clintonfoundation.org/haitiearthquake, qui vous permet d'envoyer rapidement de l'argent», a précisé Bill Clinton, en fournissant l'adresse Internet de sa fondation. «Nous avons tous lu les mêmes informations, vu les mêmes images (...). Il y a encore beaucoup de victimes sous les décombres, beaucoup sont en vie, il faut agir vite», a-t-il ajouté.

Interrogé sur la chaîne de télévision CNN, M. Clinton ne s'est pas prononcé sur le bilan à attendre de la catastrophe, relevant que le chiffre de 100 000 morts avancé par le Premier ministre haïtien représenterait 5% de la population de Port-au-Prince.

Ne pas baisser les bras

«Une des choses inquiétantes, c'est que certaines personnes meurent de froid, de déshydratation ou de blessures qui auraient pu être facilement soignées», a relevé l'ancien président. Selon lui, les secours devront se concentrer pendant les 10 à 15 jours qui viennent sur les besoins de base: vivres, eau, abris et premiers soins. M. Clinton a aussi insisté sur les difficultés d'acheminement des secours à travers des axes routiers endommagés par le séisme. «Nous avons besoin de davantage d'hélicoptères», a déclaré l'envoyé spécial de l'ONU, soulignant que la Minustah, la mission onusienne sur place, n'en possède que sept. «Nous pouvons les utiliser là où les routes sont infranchissables», a-t-il observé. Les États-Unis et la Russie ont promis d'envoyer plusieurs appareils, a-t-il relevé.

M. Clinton a appelé les dirigeants mondiaux à «ne pas baisser les bras» avec Haïti. «Ce n'est pas un combat perdu: nous pouvons surmonter ça et il est aujourd'hui plus important que jamais de répondre à l'aspiration du peuple et du gouvernement haïtiens de devenir nos partenaires et de mettre fin à deux siècles de malheur», a-t-il plaidé.

Aide internationale massive

Le champion cycliste américain Lance Armstrong a promis jeudi de verser 250 000 dollars américains pour venir en aide aux victimes. Le septuple lauréat du Tour de France, présent en Australie où il va disputer le Tour Down Under (17-24 janvier), s'est dit «profondément attristé» par le sort des Haïtiens.

D'énormes moyens militaires ont commencé à être mis en œuvre mercredi en milieu de journée à Haïti dans la cadre de la mobilisation internationale pour secourir ce pays dévasté par un très fort séisme qui pourrait avoir fait des dizaines de milliers de morts. L'aéroport de Port-au-Prince, fermé après le tremblement de terre, puis rouvert vers 14h30, a vite été saturé, ce qui a notamment forcé un gros porteur français à retarder son départ de l'île de la Martinique.

Ban Ki-moon bientôt sur place

Parallèlement, un bâtiment des garde-côtes des États-Unis est arrivé, suivi par un second bateau. Un porte-avions nucléaire américain devait être jeudi en vue d'Haïti et Washington envisage d'y envoyer un navire-hôpital. Le tout sur fond de mobilisation majeure annoncée par l'ONU en faveur du pays le plus pauvre des Amériques, où le secrétaire général Ban Ki-moon devait se rendre «dès que possible».

La Fédération internationale de la Croix-Rouge, dont le siège est à Genève, se préparait à venir en aide à «un maximum de trois millions de personnes», soit le nombre des habitants de la zone touchée par le séisme. Elle a lancé un appel de fond préliminaire de 10 millions de dollars. La Banque mondiale s'est engagée au déblocage de 100 millions de dollars supplémentaires pour Haïti, cependant que le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque interaméricaine de développement (BID) devraient lui emboîter le pas.

Mobilisation du showbiz

Dans le même temps, le pape Benoît XVI a appelé à «la générosité de tous» et assuré que l'Église catholique allait faire intervenir ses institutions caritatives.

Le chanteur américano-haïtien Wyclef Jean a pris la tête d'une armée de célébrités du cinéma et de la musique, dont le couple d'acteurs Brad Pitt et Angelina Jolie, mobilisées pour venir en aide à Haïti. Enfin, le champion cycliste américain Lance Armstrong a promis jeudi de verser 250 000 dollars américains pour venir en aide aux victimes du séisme qui a frappé Haïti.

lessentiel.lu avec AFP