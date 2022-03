Jupiler League : Enzo Scifo limogé de son poste d'entraîneur

L'ancien international belge, coach du club de Mons, a été remercié lundi en raison des résultats du club en Jupiler League. Après huit journées, l'Albert pointe en dernière place du championnat.

«Nous avons 2 points sur 24 et la situation ne pouvait plus durer, a indiqué Alain Lommers, directeur général du club, dans un communiqué. Nous nous séparons d'Enzo Scifo en bons termes, c'est notre habitude. Nous espérons que cet électrochoc sera profitable au groupe. Nous nous séparons de l'entraîneur parce qu'il est impossible de licencier 26 joueurs. Et le mercato est encore loin…»