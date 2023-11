Castor Aguilera «Le manque de personnel soignant est un souci»

La séquence du 14 novembre

Le réseau d'aide et de soins Help est joignable au 26 70 26. «Le manque de personnel soignant est un souci», note Castor Aguilera, directeur des soins.

La séquence du 13 novembre

Le réseau d'aides et de soins Help compte aujourd'hui 1 500 collaborateurs, dont un tiers d'infirmiers, un tiers d'aides-soignants et un tiers d'autres professions (médecins, psychologues, psychothérapeutes, etc.), indique Castor Aguilera, directeur des soins. lls sont répartis dans 22 antennes de soins sur le territoire du Luxembourg.