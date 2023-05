Luca Mathias«Il faut aimer les maths et la physique pour devenir météorologue»

La séquence du 16 mai

«Il est nécessaire d'aimer les mathématiques et la physique pour faire des études en météorologie», indique Luca Mathias.

La séquence du 15 mai

Parler de la pluie et du beau temps, c'est encore mieux avec un météorologue! Luca Mathias est l'un de ceux qui donnent naissance aux prévisions de MeteoLux depuis les locaux au Findel. «En général, la météo est sûre pour trois à cinq jours, mais ça dépend de la situation. Parfois on a du mal à savoir pour le lendemain mais avec un anticyclone stable, on peut aussi avoir de bonnes performances jusqu'au 7e jour».