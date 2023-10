Danielle Maas«Le niveau des joueuses était exceptionnel»

La séquence du 19 octobre

La séquence du 18 octobre

La directrice du Luxembourg Ladies Tennis Masters, Danielle Maas a détaillé la liste des invitées de la 2e édition du tournoi, qui débute jeudi. «On a une très très très bonne affiche», explique-t-elle, avant d'énumérer les noms. «On a Kim Clijsters, Anett Kontaveit, ancienne numéro 2 mondiale qui vient de se retirer du circuit WTA (…), Lucie Safarova, Daniela Hantuchova, Andrea Petkovic, Monica Puig, Pauline Parmentier et Mandy Minella».

La Luxembourgeoise, récemment entrée en politique, et également présente lors de la première édition, avait largement vanté le tournoi, quelques semaines auparavant. «Ce n'était pas la même pression qu'en tournoi (…) C'était bien de revoir les autres filles que je côtoyais sur le circuit dans un cadre plus cool mais il y avait quand même une belle compétition avec des joueurs qui ont été dans le top mondial».

La séquence du 17 octobre

«Je ne suis pas seule!», précise Danielle Maas, directrice du tournoi. «Nous avons un comité qui travaille beaucoup et une bonne équipe de bénévoles avec des responsables pour chaque département», explique-t-elle.

Pour elle, le plus dur commence dès la fin de l’événement, car c’est le début de la recherche des sponsors qui permettront de composer le budget de l’édition suivante. «Depuis 30 ans, nous avons donné une certaine visibilité au tennis féminin, par le tennis féminin!», ajoute Danielle Maas.

La séquence du 16 octobre

Organisé à la Coque à partir de jeudi, le Luxembourg Ladies Tennis Masters a remplacé en 2022 le BGL BNP Paribas Luxembourg Open, le tournoi WTA qui a prospéré pendant 25 ans à Kockelscheuer. Ce nouveau format est un tournoi sur invitation où s'affrontent 8 joueuses, des anciens grands noms qui ne sont plus classés sur le circuit professionnel féminin.

«D'un point de vue logistique, c'était devenu très dur, en raison des exigences de la WTA. Après 25 ans, on a décidé de s'arrêter là. 25 ans, c'est un beau chiffre. On s'est demandé ce qu'on allait faire, on a eu l'idée de ce Luxembourg Ladies Tennis Masters», explique Danielle Maas, la directrice du tournoi.