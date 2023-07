Stéphanie Damgé «La formation professionnelle est encore vue comme une voie de garage»

La séquence du 6 juillet

La séquence du 5 juillet

La séquence du 4 juillet

«De plus en plus de jeunes ne savent pas quoi faire de leur vie, souligne Stéphanie Damgé, directrice de l'ASBL Jonk Entrepreneuren. Il est important de les motiver, de leur montrer qu'ils sont capables de créer quelque chose et que chacun possède un talent».