Laurent Schley «Certains chasseurs aiment manger du raton-laveur»

La séquence du 27 octobre

La forêt, près de Medernach, plaît beaucoup à Laurent Schley. «C'est une forêt de ravins qui n'a pas été gérée depuis 60 ans, explique le directeur adjoint de l'Administration de la nature et des forêts. C'est tellement sauvage, c'est tellement beau».

Au niveau de la chasse, près de 8 000 sangliers, 6 000 chevreuils et 1 300 ratons laveurs (une nouvelle espèce invasive) sont abattus chaque année, note Laurent Schley. «Il existe des chasseurs qui mangent du raton laveur, relève-t-il. Je me rappelle d'une recette de cuisine qui avait été publiée dans la revue de la Fédération des chasseurs au Luxembourg».

La séquence du 26 octobre

Seulement 15% des arbres du pays ne présentent pas de dommages, souligne le directeur adjoint de l'Administration de la nature et des forêts. «C'est pas terrible», conclut-il.

La séquence du 25 octobre

Le loup est en train de recoloniser l'Europe de l'Ouest, à partir des Alpes (Italie, France, Suisse) et de l'Europe centrale (Allemagne du Nord et Pologne), indique Laurent Schley.

Le retour du loup au Luxembourg date de 2017, explique le directeur adjoint de l'Administration de la nature et des forêts (ANF). «Quelques moutons avaient été tués, ajoute-t-il. On a fait des tests génétiques sur ces proies (on a pris des échantillons au niveau des morsures). Les résultats ont démontré que les morsures provenaient d'un loup, qui venait des Alpes. Il a passé environ un mois sur le territoire, selon les photos prises».