Xavier Bettel «Si on crée une circonscription unique, il y a un risque»

Épisode du 6 octobre

Le retour de Luc Frieden a été une surprise pour Xavier Bettel. «Il avait dit qu'il ne reviendrait plus en politique, note le Premier ministre sortant. C'est un peu dommage pour le CSV de ne pas avoir réussi à donner une chance à quelqu'un d'autre. Ça a prouvé qu'ils n'ont formé personne pendant de nombreuses années. Mais ce n'est pas à moi de faire la critique des autres partis. Chacun doit faire sa propre critique».

Sur la question de la mise en place d'une circonscription unique, la tête de liste DP aux législatives note qu'il n'existe pour le moment pas de majorité parlementaire pour procéder à cette réforme.

«Le système actuel de quatre circonscriptions (Nord, Sud, Est, Centre) permet de s'assurer que les quatre coins du pays sont représentés, estime Xavier Bettel. Les intérêts du Nord ne sont pas les mêmes que le Sud et ceux de l'Est ne sont pas les mêmes que le Centre. Avec une circonscription unique, les régions les plus fortes risquent d'être surreprésentées à la Chambre des députés.

«Moi je ne découvre pas les citoyens juste avant les élections» _

Épisode du 5 octobre

«J'aurais aimé faire d'autres choses, par exemple au niveau de la fiscalité et au niveau du logement», lance Xavier Bettel, dans ce 4e épisode de la story sur L'essentiel radio. Au niveau de la réforme fiscale évoquée par Yuriko Backes, le Premier ministre a répondu que «financièrement, on ne peut pas se le permettre actuellement… Si je vous promets qu'on va faire la réduction d'impôts, la réduction du temps de travail, l'augmentation des salaires, on n'y arrivera pas», soutient Xavier Bettel. Sur l'imposition, le Premier ministre aimerait que l'état civil ne soit pas «un facteur de l'imposition».

Xavier Bettel est également revenu sur le logement, «un des grands challenges que nous avons». «On doit construire sans complication, plus haut et faire plus en location». «Notre priorité est de construire en tant qu'État mais avec le privé et de mettre en location». Le candidat DP aimerait faire du logement un «ministère» à part entière. «Il y a parfois des contradictions entre les administrations. Il est important d'avoir un endroit où on sait qu'on peut donner le dossier et recevoir une réponse».

Épisode du 4 octobre

«Sur la fiscalité et sur l'économie, je suis plus proche du CSV que des Verts et des socialistes», note Xavier Bettel.

Au niveau de la réduction du temps de travail (mesure proposée par le LSAP), le Premier ministre sortant dit n'avoir pas envie de «promettre tout et n'importe quoi». «On est en période électorale, rappelle la tête de liste DP aux législatives. On va dire aux électeurs: “vous allez gagner plus, vous allez travailler moins“. Et je me demande qui va être le prochain à dire: “on va vous donner un appartement. Et après-demain vous aurez une nouvelle voiture!“. Je n'ai pas envie de rentrer là-dedans».

Xavier Bettel explique qu'il a toujours essayé de trouver un équilibre entre les dépenses et les rentrées pour pouvoir financer une politique sociale (50% du budget de l'État). «Il ne faut pas oublier qu'on a une vache à lait qui s'appelle la Place financière, dit-il. Si on la trait trop, elle ne donnera plus de lait ou ira dans un autre champ pour brouter. Il est pour moi très important que le pays continue à rester compétitif et attractif».

«Même si on est concurrents aujourd'hui, je reste ami avec Paulette Lenert» _

Épisode du 3 octobre

«Si un jour, douze partis sont représentés au Parlement, il sera très dur de former des coalitions, note Xavier Bettel. Je ne crois pas à la majorité absolue d'un parti, les alliances doivent être formées entre les gens qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes idées».

Le Premier ministre sortant estime qu'une coalition à deux est préférable à l'hégémonie d'un seul parti. «Dans le cas d'une coalition, on est moins extrémiste dans ses positions», juge la tête de liste DP aux législatives. Cette politique équilibrée a fait beaucoup de bien au Luxembourg».

«Les politiques qui se plaignent devraient faire un autre job» _

Épisode du 2 octobre

«Le Luxembourg connaît aujourd'hui une situation économique assez fragile, avec un problème de compétitivité», souligne le Premier ministre sortant, Xavier Bettel.

En juin 1999, la tête de liste DP aux législatives a été élue pour la première fois à la Chambre des députés.