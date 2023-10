André Mehlen est le directeur général de Vinsmoselle. Editpress/Julien Garroy

La séquence du 13 octobre

La coopérative Domaine Vinsmoselle compte environ 180 vignerons. «Au Luxembourg, il existe une douzaine de cépages principaux (pinot blanc, pinot gris, chardonnay, riesling…), qui représente 90% du total», note André Mehlen.

«L'utilisation d'engrais naturels progresse, et devient de plus en plus un critère de choix pour le consommateur», indique le directeur général des Domaines Vinsmoselle.

L'œnotourisme n'est pas très développé au Luxembourg. «On attend depuis des années la construction du musée du vin à Ehnen, explique André Mehlen.

«Cette chanson m'a tout de suite plu»

La séquence du 12 octobre

«Je dois dire que le Luxembourg est un pays producteur de vin blanc. 90% de la production vient du raisin blanc», explique André Mehlen, le directeur général des Domaines Vinsmoselle. Ce dernier note l'augmentation du degré d'alcool dans les vins, y compris les blancs. «En 2018, c'était une année très chaude où des pinots gris dépassaient les 15%».

«Qu'est-ce qui rend les vins si forts?», interroge Jean-Luc Bertrand. «S'il y a beaucoup de soleil, les feuilles produisent plus de sucre et si le raisin produit plus de sucre, le taux d'alcool sera plus élevé», explique André Mehlen.

Je trouve que cette chanson est pleine d'émotion André Mehlen

La séquence du 11 octobre

«Les vins luxembourgeois n’ont pas assez de notoriété. Même au pays, des gens préfèrent le Bourgogne, à un vin luxembourgeois. Les prix sont élevés, mais les coûts de production sont également élevés» explique André Mehlen, directeur général de Vinsmoselle. Selon lui, le vin luxembourgeois est un vin moderne.

«Le premier CD que j'ai acheté» André Mehlen

La séquence du 10 octobre

Avant de devenir directeur général de Vinsmoselle, André Mehlen a fait une thèse en microbiologie à l'université de Munich, avant de commencer sa carrière professionnelle à l'ancien Centre de recherche publique de la santé, devenu le LIH (Luxembourg Institute of Health), puis il a rejoint l'Institut viti‑vinicole.

Le Domaine Vinsmoselle, qu'il dirige désormais, produit entre cinq et six millions de litres chaque année de vin. C'est en Belgique qu'il est le plus exporté. «On essaye de plus en plus d'aller vers l'Allemagne», explique André Mehlen.

«Je suis fan de James Bond» André Mehlen

La séquence du 9 octobre

Avec 600 hectares de vignes et près de 180 vignerons, les Domaines Vinsmoselle, composés de plusieurs caves coopératives, sont aujourd'hui le plus grand producteur de la Moselle luxembourgeoise. «C'est une entreprise de transformation, car on va transformer le raison en jus, en vin et en crémant, et de commercialisation, car on commercialise les vins de nos vignerons».

«Queen, c'était mon époque» André Mehlen