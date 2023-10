Luc Frieden«L'accès aux soins de santé est très difficile dans le pays»

La séquence du 29 septembre

«L'accès à la médecine est très difficile aujourd'hui, estime Luc Frieden. Les soins de santé sont très bons, le personnel fait un travail formidable, mais les durées d'attente sont trop grandes pour les urgences, les IRM ou les mammographies. Il faut changer cela».

La tête de liste CSV propose davantage de flexibilité et de libéralisme. Il souhaite que partout dans le pays, les gens aient accès aux soins de santé dans des centres médicaux décentralisés. «Il faut que les médecins puissent acheter les équipements lourds qui sont aujourd'hui réservés aux hôpitaux, et les installent dans leurs cabinets privés».

«Il faut augmenter le budget de la défense» _

La séquence du 28 septembre

«Le Luxembourg est devenu extrêmement bureaucratique, tant au niveau des entreprises que des personnes privées, déplore Luc Frieden. Il faut donner à chaque ministre un objectif chiffré de réduction des procédures dans son administration». Luc Frieden ajoute que la digitalisation de l'administration est un «élément clé» pour faciliter la vie des gens.

En matière environnementale, la tête de liste CSV plaide pour la création d'un guichet unique, qui non seulement accueille les demandes, mais aussi donne les autorisations. Et non plus trois ou quatre administrations qui répondent.

En 2021, le Luxembourg a réalisé un pourcentage de 11,7% d'énergies renouvelables dans sa consommation d'énergie finale (tous secteurs compris). «Il faudrait tripler ce pourcentage, en procédant à des investissements massifs», lance le candidat.

«Les procédures sont beaucoup trop lourdes pour construire une éolienne» _

La séquence du 27 septembre

«Ces dernières années, la fiscalité a trop augmenté au Luxembourg, comme la TVA, l'impôt sur le revenu ou la retenue à la source sur les intérêts de l'épargne», estime Luc Frieden, qui promet, s'il est élu, une baisse des impôts pour tous, notamment pour les plus pauvres. «On améliore leur qualité de vie et cela crée à nouveau de la consommation, de l'investissement, poursuit la tête de liste CSV. Donc la machine économique tourne et on augmente l'attractivité du pays».

La tête de liste CSV aux législatives veut que le pouvoir d'achat puisse «de nouveau augmenter, surtout parce que le logement, l'énergie et l'alimentation coûtent de plus en plus cher». Le CSV s'oppose aussi à un impôt sur la fortune et à un impôt de succession en ligne directe

«Il faut de la croissance, sinon nous n'arriverons pas à financer les retraites» -

La séquence du 26 septembre

«Les gens ont en marre avec la coalition actuelle, après dix ans au pouvoir», estime Luc Frieden.

La tête de liste CSV pour les élections législatives, indique le Luxembourg, a besoin des frontaliers et inversement, pour des raisons économiques et sociales. «Je voudrais donc que les projets de la Grande Région soient encore renforcés», ajoute le candidat.

«Face à la crise du logement, il faut décentraliser les emplois et favoriser davantage le télétravail» -

La séquence du 25 septembre

Luc Frieden prône une autre politique que celle de la coalition sortante. «Sur un certain nombre de sujets (fiscalité, logement, accès à la santé), nous estimons que la politique menée n'a pas abouti aux résultats dont le pays a besoin», estime la tête de liste CSV aux législatives. Il ajoute que cela devra aussi être une autre politique que celle que le CSV a menée il y a 20 ans, «car la société a changé».

Afin de résoudre la crise du logement, Luc Frieden pense qu'il faut «réduire les procédures et les taxes pour accélérer la construction de logements, à la fois pour la location et pour la vente».

À ce titre, le candidat juge que les mesures récemment proposées par le gouvernement «vont dans le mauvais sens. La loi sur le bail à loyer doit par exemple être retirée».