Tendance culinaire – Epatez vos convives avec des plats trompe-l’oeil

Tendance culinaire : Épatez vos convives avec des plats trompe-l’œil

Il est possible de berner les papilles en servant une entrée ayant l’apparence d’un dessert et inversement. Zoom sur quelques recettes.

Les illusions culinaires font toujours fureur et sont incontournables dans les concours télévisés tels que «Top Chef». Lors de la demi-finale, les candidats ont dû réaliser une bûche de Noël salée. Le chef Jean-François Piège, qui s’est aussi plié à l’exercice, en a réalisé une avec du saumon fumé et une mousse d’avocat assaisonnée au piment d’Espelette. Pour la surface du dessert trompe-l’œil, il a utilisé de fines tranches de concombre.

Dans un dossier thématique, le site femmeactuelle.fr partage la recette d’un entremets aux abricots avec un sablé bicolore. En apparence, il s’agit d’un œuf au plat et d’une tranche de bacon. Pour réaliser le biscuit, on mélange 200 g de farine avec 100 g de beurre, 50 g de sucre, puis un œuf. Et la moitié de la pâte est colorée avec 50 g de pralines roses en poudre. À cuire 15 minutes dans un four à 180 degrés. Les blancs d’œufs sont faits de 100 g de mascarpone adouci avec 20 g de sucre glace. Quant au jaune, c’est simplement un oreillon d’abricot au sirop léger.

Les éclairs sont aussi parfaits pour ce concept. Il suffit de farcir la pâte à choux avec des préparations salées, comme du fromage et des petits pois. Les légumes (150 g) cuits à l’eau sont mixés et enrichis de 175 g de fromage frais. Dernière étape: on insère du poivre et de fines herbes à choix (persil, menthe, etc.).

Pour sa part, la responsable du site Cuisinecroqmimi.fr a déniché une recette de pain qui révèle une pastèque à la découpe. On ajoute du colorant alimentaire vert et rouge à la pâte, ainsi que des raisins secs pour imiter les pépins. Tout est possible avec un brin d'imagination et de folie. À vous de jouer!