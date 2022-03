Jeux vidéo : Epic Games s’offre la plateforme musicale Bandcamp

L’éditeur de «Fortnite» a racheté la boutique en ligne de découverte d’artistes indépendants.

Après avoir racheté les studios Psyonix («Rocket League») et Mediatonic («Fall Guys») ou encore le logiciel de capture 3D Capturing Reality pour se développer dans le domaine du jeu vidéo, Epic Games poursuit ses emplettes avec un achat surprise. «Aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer que Bandcamp fera partie d’Epic Games», a fait savoir mercredi le développeur du populaire jeu de battle royale «Fortnite». La firme américaine diversifie ainsi un peu plus ses activités en s’offrant la célèbre boutique en ligne de musique indépendante qui commercialise aussi des vinyles et des produits de merchandising.