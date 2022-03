Episode 2: poursuivez votre entraînement avec Hakim

Épisode 2: poursuivez votre entraînement avec Hakim

Pour cette deuxième semaine de préparation au marathon de Luxembourg, lessentiel.lu et Hakim Bagy évoquent les bases nécessaires à la course de fond et la question des étirements.

Après un premier épisode consacré au matériel, c'est au tour des pratiques de base spécifiques à la course de fond de vous être expliquées.

Pour entendre et voir les gestes que vous conseille notre champion de France 1999 de marathon, consultez la vidéo. Pour visualiser les bons étirements et ceux à éviter, jetez un coup d'œil à notre diaporama.

Et comme d'habitude, retrouvez l'ensemble du programme personnalisé jour par jour dans le calendrier situé juste en dessous de la vidéo...

