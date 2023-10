Fatigué?: Ces mauvaises habitudes pompent toute votre énergie

Contre la fatigue et le surmenage, plutôt que de miser sur le café et les microsiestes, vous feriez mieux, en premier lieu, d’éradiquer ce qui vous pompe toute votre énergie. En effet, montagne de tâches qui s’accumulent, mauvaise respiration, certaines habitudes peuvent contribuer à un état d’épuisement. Ces cinq comportements sont à éviter si vous vous sentez mentalement exténués.

1. Des séries perturbatrices

2. Une mauvaise alimentation

Les aliments fournissent de l’énergie, qui est à son tour brûlée par l’organisme. «Lorsque nous consommons des glucides simples comme du pain blanc ou des pâtes en grandes quantités, cela fait grimper le taux d’insuline», explique Uma Naidoo, experte en nutrition et auteure de l’ouvrage intitulé «This is Your Brain on Food». «Lorsque le taux d’insuline atteint son pic après le repas, cela peut entraîner une chute de la glycémie et une sensation d’épuisement», poursuit-elle.