57 gardiens et policiers retenus en otage par des prisonniers

Des prisonniers de six pénitenciers d’Équateur retiennent en otages 57 gardiens et policiers en représailles contre des opérations des forces armées de l’État dans les prisons, a affirmé jeudi, l’organisme en charge de ces dernières (SNAI).

Au milieu d’une journée de violence causée par l’explosion de deux voitures piégées à Quito, le SNAI a indiqué dans un communiqué que sept policiers et 50 gardiens de prison «sont détenus dans six centres de privation de liberté», sans donner plus de détails.

«Réponse des groupes criminels»

Mercredi, des centaines de soldats et de policiers ont mené une opération de recherches d’armes, de munitions et d’explosifs dans une prison de Latacunga (sud), l’une des plus importantes du pays et le théâtre de fréquents affrontements mortels entre prisonniers. Quelque 430 détenus sont morts en Équateur depuis 2021.